Фото: Пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместилась в платье с глубоким декольте

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Анастасия Квитко опубликовала очередной откровенный снимок, который вызвал бурное обсуждение в сети.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко, которую за пышные формы и узкую талию, уже прозвали «русской Кардашьян», опубликовала в Instagram очередное «горячее» фото. На снимке девушка сидит в платье с глубоким декольте, которое едва прикрывает ее пышный бюст.

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Поклонников не на шутку взволновал наряд пышногрудой красотки. Один из юзеров даже философски заметил, что «на этом фото нет ничего маленького». А число желающих встретиться с девушкой росло в геометрической прогрессии с каждой минутой.

«О, мой Бог»

«Самая красивая женщина в мире! Горячая мечта!» — пишут фолловеры.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «русская Кардашьян» забыла отфотошопить свой снимок.

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