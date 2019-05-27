Весенняя Анастасия Макеева «утонула» в море цветов

Телеведущая и актриса Анастасия Макеева выложила в Instagram яркий фотосет, в котором она позирует на фоне полей с тюльпанами, простирающимися до самого горизонта. В подписи Макеева спросила фолловеров, какой образ им больше понравился и похожа ли она на продавца цветов.
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Подписчики остались в восторге от ярких и красочных кадров.
«На первом фото самая лучшая продавщица цветов! У такой вмиг все разлетится»
«Потрясающе! Это не просто фото, а произведение искусства!»
«Фотосессия шикарная! В какой стране? Нидерланды?»
«Украшаешь собой это поле тюльпанов, необычайной красоты!» — не унимаются юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Макеева сразила поклонников резкой сменой образа и глубоким вырезом.