Весенняя Анастасия Макеева «утонула» в море цветов

, 10:58 Видео 129

Актриса заинтриговала своих подписчиков новым фотосетом в голландском стиле.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Телеведущая и актриса Анастасия Макеева выложила в Instagram яркий фотосет, в котором она позирует на фоне полей с тюльпанами, простирающимися до самого горизонта. В подписи Макеева спросила фолловеров, какой образ им больше понравился и похожа ли она на продавца цветов.

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Подписчики остались в восторге от ярких и красочных кадров.

«На первом фото самая лучшая продавщица цветов! У такой вмиг все разлетится»

«Потрясающе! Это не просто фото, а произведение искусства!»

«Фотосессия шикарная! В какой стране? Нидерланды?»

«Украшаешь собой это поле тюльпанов, необычайной красоты!» — не унимаются юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Макеева сразила поклонников резкой сменой образа и глубоким вырезом.

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