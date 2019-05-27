Весенняя Анастасия Макеева «утонула» в море цветов

Телеведущая и актриса Анастасия Макеева выложила в Instagram яркий фотосет, в котором она позирует на фоне полей с тюльпанами, простирающимися до самого горизонта. В подписи Макеева спросила фолловеров, какой образ им больше понравился и похожа ли она на продавца цветов.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Подписчики остались в восторге от ярких и красочных кадров.

«На первом фото самая лучшая продавщица цветов! У такой вмиг все разлетится»

«Потрясающе! Это не просто фото, а произведение искусства!»

«Фотосессия шикарная! В какой стране? Нидерланды?»

«Украшаешь собой это поле тюльпанов, необычайной красоты!» — не унимаются юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Макеева сразила поклонников резкой сменой образа и глубоким вырезом.