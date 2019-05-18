Фотомодель и актриса Анастасия Макеева удивила поклонников неожиданной сменой образа. Звезда театра и кино отважилась на перемены в собственном имидже и отправилась в салон красоты, где опытный стилист помог ей воплотить задумку. На своей странице Instagram актриса рассказала о весеннем преображении и поделилась кадрами, сделанными после завершения всех бьюти-процедур.
«Когда перемены в радость! Как же я люблю эти весенние обновления настроение до небес», — призналась Макеева под публикацией.
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Подписчики теледивы пришли в восторг от нового стиля актрисы. Они отметили, что звезда хороша в любом образе и с каждым цветом волос. А некоторых смена прически Макеевой даже вдохновила на перемены в собственном имидже.
«Настя, вам идет все! Красоту ничем не испортить! Вас природа одарила несравненной красотой, талантом! Оставайтесь такой всегда! Обожаю вас!»
«Настенька, Вы очень эффектна!»
«Отлично выглядите! Стрижка и цвет вам очень идут!» — подчеркнули фанаты.
Особо наблюдательные поклонники обратили внимание на откровенный наряд светской львицы с крайне глубоким декольте.
«Вырез — огонь! Анастасия — Вы провокатор!»
«Прекрасное фото! При таком декольте кулончик должен быть чуть ниже — тогда мужчин можно и оправдать», — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макеева показала видео из постели с двумя роскошными котами.