За восемь лет «Игры престолов» в Москве появились на свет 18 Арей

С начала сериала «Игра престолов» в Москве родились 18 девочек, которых назвали в честь героини шоу Арьи. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте мэра столицы.

Последний раз новорожденную с редким именем зарегистрировали в апреле, когда стартовал финальный сезон сериала.

«Сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, не растерялся и поздравил пару фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала „Игра престолов“). Родители Арьи были приятно удивлены», — говорится в сообщении.

В марте и апреле в столице зафиксировали беби-бум — на свет появились более 22,5 тысяч младенцев. Рожденных весной девочек чаще всего называли Александрами, Мариями и Софиями, мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами.

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