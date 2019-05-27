Бран Старк? Дима Билан показал архивное видео с последнего звонка

Дима Билан решил вспомнить молодость, и порадовал подписчиков архивными кадрами с последнего звонка — он выложил подборку своих школьных видео под песню «Про белые розы».
«Вот и я присоединяюсь и показываю вам, каким был я! И передаю большой привет всем выпускникам», — подписал Билан.
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!
Из видео становится понятно, что уже в юные школьные годы Билан стремился к сцене — почти на всех праздниках он выступал с песнями. Ностальгический ролик растрогал подписчиков певца.
«Юный, целеустремленный… классный, уже тогда виден — харизматичный лидер. Артист!»
«Билан с возрастом красивее стал»
«Такие нежные кадры под этой песни, так трогательно получилось. Ох, эти воспоминания стоят золота!» — пишут под видео.
Совершенно внезапно некоторые юзеры начали сравнивать Билана с персонажем из «Игры престолов». Внимание, возможны спойлеры!
«Очень похож на короля семи королевств Брана Старка»
«Ты чем-то Брана Старка напоминаешь тут»
«Бран, король шести королевств, ты ли это?»
«Я думала, это Бран Старк», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом.