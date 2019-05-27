Бран Старк? Дима Билан показал архивное видео с последнего звонка

Дима Билан решил вспомнить молодость, и порадовал подписчиков архивными кадрами с последнего звонка — он выложил подборку своих школьных видео под песню «Про белые розы».

«Вот и я присоединяюсь и показываю вам, каким был я! И передаю большой привет всем выпускникам», — подписал Билан.

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Из видео становится понятно, что уже в юные школьные годы Билан стремился к сцене — почти на всех праздниках он выступал с песнями. Ностальгический ролик растрогал подписчиков певца.

«Юный, целеустремленный… классный, уже тогда виден — харизматичный лидер. Артист!»

«Билан с возрастом красивее стал»

«Такие нежные кадры под этой песни, так трогательно получилось. Ох, эти воспоминания стоят золота!» — пишут под видео.

Совершенно внезапно некоторые юзеры начали сравнивать Билана с персонажем из «Игры престолов». Внимание, возможны спойлеры!

«Очень похож на короля семи королевств Брана Старка»

«Ты чем-то Брана Старка напоминаешь тут»

«Бран, король шести королевств, ты ли это?»

«Я думала, это Бран Старк», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом.