Крупный пожар в Мурманской области

Сообщение о возгорании в городе Коле Мурманской области поступило на пульт дежурного экстренной службы в 8.37 утра в понедельник, 27 мая. По предварительной информации, горят склады по адресу проезд Желтая гора, 2. На месте работают 45 человек и 11 единиц техники.

Очевидцы в сети сообщают о большом облаке дыма, распространившимся на всю станцию Кола. Дым настолько плотный, что мешает проезду автотранспорта, так как видимость почти нулевая. Жителям города и области настоятельно рекомендуют выбрать объездной маршрут для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Данных о пострадавших пока не поступало. Причины ЧП устанавливаются.

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