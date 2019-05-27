Мария Горбань продолжает серию горячих фото. Совсем недавно она выложила в Instagram снимок, на котором в запотевшем зеркале отражается ее голая грудь, теперь актриса решила похвастаться другими частями тела. В посте Мария показала фото в полный рост в миниатюрном купальнике, который едва прикрывает ее ягодицы.

«Тот случай, когда не нужно просить себя сфотографировать», — подписала Горбань и похвасталась, что кадр сделал муж.

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В комментариях к фото юзеры потеряли самоконтроль и не стали сдерживаться в комплиментах.

«Красота невозможная»

«У мужа душа щедрая, пусть все красотой такой любуются!»

«Вот это орешек»

«Маша, красавица всея Раша!» — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Горбань рассказала о съемках в постельных сценах во время беременности.