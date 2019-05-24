«Вот так грудь!» Звезда «Кухни» Мария Горбань показала горячее фото из ванной

, 14:46 Фото 141

Актриса впечатлила поклонников откровенным снимком.

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Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Звезда «Кухни» Мария Горбань опубликовала в Instagram новый провокационный снимок — актриса сфотографировалась в обнаженном виде в ванной комнате.

«Good night», — подписала Горбань фотографию.

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Поклонникам артистки такой снимок очень понравился.

«Вот так грудь!» — прокомментировал один из них.

«Очень нравится это фото! Даже пошлости не чувствуется. Машенька, вы божественны!» — добавил другой.

«На грани и без пошлости! Эту грань мало кому удается соблюсти!» — отметил еще один юзер.

Мария Горбань, в свою очередь, поблагодарила подписчиков за комплименты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса сразила поклонников фото в купальнике.

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