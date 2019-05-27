«Поругались из-за телевизора»: Коломойский о причинах разрыва с Порошенко

Игорь Коломойский рассказал, из-за чего у них с Петром Порошенко произошел конфликт. По словам олигарха, камнем преткновения стал телеканал «1+1».
Предприниматель утверждает, что тогда еще президент Украины, Порошенко высказывал претензии материалам, которые выпускают канал «1+1», входивший в медиахолдинг Коломойского.
Порошенко требовал от Коломойского повлиять на руководителей канала, однако бизнесмен от подобных шагов отказывался.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Коломойский призвал Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт.