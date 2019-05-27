«Поругались из-за телевизора»: Коломойский о причинах разрыва с Порошенко

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По словам вернувшегося на Украину олигарха, конфликт случилась из-за телеканала «1+1».

Фото: © РИА Новости

Игорь Коломойский рассказал, из-за чего у них с Петром Порошенко произошел конфликт. По словам олигарха, камнем преткновения стал телеканал «1+1».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко — Прим. ред.) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был „1+1“. С первого же дня», — поясняет Коломойский.

Предприниматель утверждает, что тогда еще президент Украины, Порошенко высказывал претензии материалам, которые выпускают канал «1+1», входивший в медиахолдинг Коломойского.

«Один из вопросов был: „1+1“ что-то не то показал», — объясняет олигарх.

Порошенко требовал от Коломойского повлиять на руководителей канала, однако бизнесмен от подобных шагов отказывался.

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