Момент аварии с Camry, упавшей вверх дном в Петербурге, попал на видео

Момент аварии с участием Toyota Camry и Hyundai Solaris в Петербурге попал на камеры видеонаблюдения. На ролике, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru заметно, как белый автомобиль выскакивает на большой скорости на перекресток Боровой улицы и набережной Обводного канала, и получает мощный удар сбоку. От столкновения такой силы машина нарушителя ПДД перевернулась и приземлилась днищем вверх.

Авария произошла утром 26 мая, сейчас устанавливаются детали и подробности инцидента. Сообщается, что в результате ДТП один человек получил легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как российский парусник «Мир» протаранил автомобиль в порту Гамбурга.