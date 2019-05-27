Что грозит «золотому ребенку» Галлямову за наезд на сотрудника ГИБДД

Сын бывшего сенатора Совета Федерации от Амурской области Тимур Галлямов может отправиться за решетку на 10 лет.

Его задержали в Москве, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Накануне «золотой ребенок», именно так его прозвали в соцсетях, совершил дерзкий поступок — сбил сотрудника ДПС и попытался уйти от погони.

Галлямова пытались остановить трижды. Сначала в ходе обычной проверки документов, затем, когда инспекторы еще не знали, что он опасен — на Мосфильмовской улице. Потом уже, после погони, на Большой Филевской.

Сейчас он все еще находится в здании Следственного комитета: его допрашивали всю ночь. В перспективе — уголовное дело, которое может закончиться лишением свободы до десяти лет. В СИЗО его могут отправить из опасения давления на свидетелей.

Но если все же адвокаты смогут настоять на домашнем аресте — то вариантов, где он его будет отбывать много: семье подозреваемого принадлежат два жилых дома, три земельных участка площадью восемь, три и пять тысяч квадратных метров, и девять квартир. А в апартаментах, где прописан сам Тимур Галямов, по нашим данным, он не живет.

Как все произошло, и что теперь грозит лихачу, разбирался Виталий Ханин.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры лихого заезда «золотого ребенка» Тимура Галлямова.