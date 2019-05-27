В Набережных Челнах открыли высокотехнологичный завод каркасов кабин КАМАЗа и Daimler Mercedes-Benz

В Набережных Челнах сегодня открыли завод, где будут делать по-новому кабины для КАМАЗа. Техническая, в общем-то новость, имеет ключевое значение в масштабах целой страны. Этот как раз тот случай, когда, как в песне из кинофильма — «вкалывают роботы, а не человек».

То, к чему стремится сейчас все российское производство. Новое оборудование, переобученные люди и совсем другая организация в цехах — три кита российского нацпроекта, направленного на то, чтобы повысить производительность труда.

Какие перспективы он открывает — изучил Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью российского гонщика, пятикратного победителя трансконтинентального супермарафона «Дакар», пилота команды КАМАЗ-мастер Эдуарда Николаева, в котором он рассказал о травмах, машинах и победных «Дакарах».