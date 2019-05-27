Проверено временем: в России предложили возродить прием стеклотары

Вспомнить уроки бытовой математики и вернуть одну из советских традиций решили сразу несколько российских ведомств.

Снова сдавать бутылки в магазины предлагают Минпромторг, Минэкономразвития и Министерство природы. Сообразили, как говорится, «на троих».

Сейчас в России перерабатывается лишь четверть полимерных отходов. Остальное — свозится на полигоны и ссыпается в общую кучу. При этом пластик в природных условиях разлагается от 50 до 500 лет. Стекло же не разлагается вообще.

Сколько сегодня удастся сэкономить покупателям напитков считал и сравнивал с когда-то сданными бутылками из-под «Буратино» Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обязать принимать стеклотару могут торговые сети.