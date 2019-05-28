Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, который отмечается 28 мая.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого охрана рубежей Отечества стала не просто профессией, а призванием и делом жизни, кто защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России, мир и покой наших граждан», — отметил в своей речи глава государства.

По словам Путина, во все времена и исторические эпохи советских и российских пограничников отличали особые качества — прежде всего, смелость и стойкость.

Российский президент подчеркнул, что «важно развивать пограничную инфраструктуру, осваивать технику нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границ, и одновременно нужно продолжить работу по созданию на пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических и гуманитарных связей на евразийском пространстве».

Путин поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России за добросовестное выполнение своих обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории появления Дня пограничника РФ.