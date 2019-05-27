Бон Джови уже в России: Легендарный рокер приехал в Москву в преддверии концерта

Лидер культовой рок-группы Джон Бон Джови прилетел в Москву. Судя по кадрам, музыкант уже заселился в гостиницу и пребывает в отличном настроении.

Концерт американских рокеров состоится 31 мая на столичном стадионе «Лужники». У Бон Джови в России огромная армия поклонников, которые уже приготовили различные перфомансы на его выступление.

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Последний раз группа посещала Россию 30 лет назад.

Джон Бон Джови является лидером рок-группы с одноименным названием — Bon Jovi. Коллектив был основан в 1983 году. Группа выпустила 13 студийных альбомов, шесть сборников и два концертных альбома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лучше не пропускать концерт Bon Jovi в Москве.