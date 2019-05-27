«Без лишних слов»: Станислав Бондаренко опубликовал трогательное фото с дочкой

Станислав Бондаренко давно уже стал для российских девушек эталоном идеального мужа. Он регулярно приводит поклонниц в восторг нежными посланиями для жены и трепетными историями из жизни своих детей. Новое фото на странице актера в Instagram снова заставило дрогнуть сердца тысяч почитательниц Станислава.
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На снимке Бондаренко позирует в черной футболке и джинсах. Образ дополняют широкий кожаный браслет на одной руке и деревянный браслет на другой. Одной рукой Станислав нежно прижимает к себе младшую дочь — двухмесячную Микаэлу — в розовом комбинезончике.
«Без лишних слов», — коротко подписал кадр артист.
Семейное фото вызвало бурю восторга у поклонниц Бондаренко — комментарии публикации буквально завалены умиленными сообщениями.
«Еще щекастик!»
«Сладкая маленькая принцесса!»
«Как приятно смотреть на счастливого человека! Такое милейшее фото», — восхитились девушки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Бондаренко раззадорил фанаток снимком с пляжа.