«Без лишних слов»: Станислав Бондаренко опубликовал трогательное фото с дочкой

, 23:49 Фото 989

Актер поделился с подписчиками снимком, на котором он держит на руках маленькую Микаэлу.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Станислав Бондаренко давно уже стал для российских девушек эталоном идеального мужа. Он регулярно приводит поклонниц в восторг нежными посланиями для жены и трепетными историями из жизни своих детей. Новое фото на странице актера в Instagram снова заставило дрогнуть сердца тысяч почитательниц Станислава.

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На снимке Бондаренко позирует в черной футболке и джинсах. Образ дополняют широкий кожаный браслет на одной руке и деревянный браслет на другой. Одной рукой Станислав нежно прижимает к себе младшую дочь — двухмесячную Микаэлу — в розовом комбинезончике.

«Без лишних слов», — коротко подписал кадр артист.

Семейное фото вызвало бурю восторга у поклонниц Бондаренко — комментарии публикации буквально завалены умиленными сообщениями.

«Еще щекастик!»

«Сладкая маленькая принцесса!»

«Как приятно смотреть на счастливого человека! Такое милейшее фото», — восхитились девушки.

Instagram @st_bond

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Бондаренко раззадорил фанаток снимком с пляжа.

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