Мужчина с ножом напал на отдыхающих в японском парке

Неизвестный злоумышленник ранил отдыхающих в японском парке в городе Кавасаки. Мужчина с ножом атаковал ничего не подозревающих людей, среди которых были дети. Об этом сообщает местное издание Эн-эйч-кей (NHK).

В результате ЧП есть раненые. Сообщается, что один человек получил тяжелые травмы.

В настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским задержать злоумышленника, также не сообщается, что стало причиной такой жестокости.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции «Родина» в Ставрополье.