Мужчина с ножом напал на отдыхающих в японском парке

, 2:38 23

ЧП произошло в городе Кавасаки. От действий злоумышленника пострадали несколько человек.

Фото: www.globallookpress.com

Неизвестный злоумышленник ранил отдыхающих в японском парке в городе Кавасаки. Мужчина с ножом атаковал ничего не подозревающих людей, среди которых были дети. Об этом сообщает местное издание Эн-эйч-кей (NHK).

В результате ЧП есть раненые. Сообщается, что один человек получил тяжелые травмы.

В настоящий момент неизвестно, удалось ли полицейским задержать злоумышленника, также не сообщается, что стало причиной такой жестокости.

На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции «Родина» в Ставрополье.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

3:48
Глава Минздрава РФ рассказала о новых стандартах обучения в школе
3:28
19 человек, в том числе 10 детей, ранены после нападения мужчины с ножом в Японии
3:01
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!
2:38
Мужчина с ножом напал на отдыхающих в японском парке
2:16
Россиян ожидает более эффективная система лекарственного обеспечения
1:42
«Классика на Дворцовой»: мировые оперные звезды поздравили Санкт-Петербург с праздником
1:13
«Мне скрывать нечего»: хоккеист Кузнецов о видео с белым порошком
0:33
Экс-солистка SEREBRO Кищук рассказала о сольном альбоме
0:01
Путин поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника
23:49
«Без лишних слов»: Станислав Бондаренко опубликовал трогательное фото с дочкой
23:29
Бон Джови уже в России: Легендарный рокер приехал в Москву в преддверии концерта
23:09
МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
22:41
Задержаны трое подозреваемых во взрыве в центре Лиона
22:28
Александра Никифорова выйдет замуж, если ее свекровь будет как Нина Усатова
22:16
Израиль нанес ракетный удар по деревне в Кунейтре — сирийское ТВ
21:54
Проверено временем: в России предложили возродить прием стеклотары
21:41
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала фото младшего сына
21:29
Задержаны двое подозреваемых по делу об утонувшей Audi волейболиста «Зенита»
21:15
Создатели мобильных игр примут участие в турнире с призовым фондом в размере 1,4 миллиона рублей
20:58
«Куда уходит детство?»: Дочка Пугачевой и Галкина ответила на извечный вопрос

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама