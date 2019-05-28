«Абсолютный популизм»: Скворцова высказалась против объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство негативно относится к идее объединения Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Как отметила министр, в Минздраве считают, что подобная реорганизация не пойдет на пользу обществу.
Глава российского Минздрава подчеркнула: ПФР и ФСС имеют отношение только к некоторым конкретным категориям граждан и совершают адресные выплаты. При этом суммы этих выплат зависят от большого количества факторов и существенно различаются между собой. А вот с ФОМС ситуация «совершенно иная».
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