«Абсолютный популизм»: Скворцова высказалась против объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство негативно относится к идее объединения Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Как отметила министр, в Минздраве считают, что подобная реорганизация не пойдет на пользу обществу.

«Мы считаем, что это абсолютный популизм, который пойдет во вред делу, за которое мы отвечаем, — сохранение здоровья людей. Хотя формально Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования считаются социальными фондами, они имеют не просто разные, но противоположные характеристики и принципы работы», — сказала Скворцова.

Глава российского Минздрава подчеркнула: ПФР и ФСС имеют отношение только к некоторым конкретным категориям граждан и совершают адресные выплаты. При этом суммы этих выплат зависят от большого количества факторов и существенно различаются между собой. А вот с ФОМС ситуация «совершенно иная».

«Это солидарный механизм, включающий все население страны, который полностью формируется за счет страховых взносов работодателей за работающее население и регионов — за неработающее население», — разъяснила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россиян в скором времени ожидает более эффективная система лекарственного обеспечения.