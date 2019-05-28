«Кристальная репутация»: Елена Малышева о фото Валерии с неизвестным мужчиной

Российская певица Валерия всполошила социальные сети фотографией с неизвестным мужчиной. Телеведущая Елена Малышева прокомментировала снимок, который артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Валерия в черной атласной пижаме лежит в постели на коленях у мужчины в домашнем костюме. Кто позировал для фото с артисткой — неизвестно — незнакомец закрыл лицо картами.

«Мой прекрасный вечер с… А вот с кем, догадайтесь вы сами», — подписала публикацию певица.

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Подписчики Валерии незамедлительно стали выдвигать свои предположения. Среди тех, кто попытался угадать партнера звезды по фото, оказалась и Елена Малышева. Однако в отличие от других фолловеров артистки, Малышева написала, что у Валерии «кристальная репутация».

«Я надеюсь, что это запись шоу „Эмпатия Манучи“ со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!» — цитирует телеведущую Teleprogramma.pro.

Instagram @valeriya

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын Валерии снял смешное видео об отношениях.