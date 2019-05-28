Российская модель Анастасия Квитко, более известная пользователям сети как «русская Кардашьян», разместила в своем аккаунте в Instagram очередную порцию «горячих» снимков. На кадрах 24-летняя девушка позирует в бикини в откровенных позах на яхте.
«Хорошего дня», — так подписала публикацию «русская Кардашьян».
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Подписчики Анастасии Квитко от увиденного в буквальном смысле потеряли разум. Мужчины со всего мира наперебой начали оставлять под постом модели восторженные комментарии.
«Прекрасная богиня!»
«Удивительное вкусное тело»
«Вкуснотища!»
«Ты самая красивая женщина в мире», — пишут под публикацией пользователи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал фото — пышный бюст «русской Кардашьян» едва уместился в платье с глубоким декольте.