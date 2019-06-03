«Лера беременна?»: Новый снимок Кудрявцевой обсуждают в сети — фото

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Муж телеведущей Игорь Макаров разместил в Instagram фото, на котором подписчики разглядели ее округлившийся живот.

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Фото, видео: Instagram @leratv, @igor_makarov25

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров на своей странице в Instagram разместил совместное фото с супругой. На снимке пара позирует около бразильского ресторанчика.

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Подписчики разглядели у знаменитости округлившийся живот и задались вопросом — действительно ли Лера Кудрявцева вновь в «интересном положении», либо это ее платье создает подобную иллюзию.

«Лера беременная. Очень красиво»

«За вторым пошли»

«Лера беременна? Или платье такое?», — вопрошают пользователи сети в комментариях на странице Игоря Макарова.

Instagram @igor_makarov25

48-летняя телеведущая замужем за 31-летним Игорем Макаровым с 2013 года. Для Леры Кудрявцевой это уже третий брак. В августе 2018 года у пары родилась дочь Мария. От первого брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком у знаменитости есть 29-летний сын Жан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды обсуждают публикацию о Кудрявцевой в австрийской газете.

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