Традиционный забег быков в испанской Валенсии едва не обернулся трагедией.

Разъяренные животные вырвались на свободу и напали на зрителей. В результате, четверо человек сильно пострадали. Одного из мужчин бык подбросил в воздух, после чего по нему пробежало все стадо. Он получил тяжелые травмы, но его жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Энсьерро — национальный обычай в Испании. Название переводится как «запертый». Уже несколько столетий испанцы просыпаются под музыку оркестров еще на заре, а уже в восемь утра на улицы городов выпускают быки, которых привозят для вечерней корриды. Перед ними по мостовой бегут местные жители и туристы, которые таким опасным образом решили проверить себя на мужество и повысить адреналин.

Еще один национальный праздник в Испании — фестиваль «Ла Томатина», который ежегодно проходит в старинном городке Буньоль. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как масштабные помидорные баталии захлестнули пригород Валенсии.