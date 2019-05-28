Мать знаменитой актрисы Любови Полищук решила спустя годы прервать молчание. Ольга Пантелеевна живет в Омске — родном городе звезды советского и российского кино. За ней ухаживает ее вторая дочь Валентина Линд.

«Мне она показалась какой-то изможденной. Даже цвет лица изменился, словно желтый стал», — рассказала женщина в интервью Первому каналу.

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Ольга Пантелеевна вспоминает, что дочь на ее вопрос почему она так плохо выглядит, как всегда впопыхах ответила, что сильно спина болит и как мама уедет домой, то она сразу же ляжет в больницу.

«Так на всю жизнь и легла. Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому», — рассказывает мама актрисы страшные подробности последних дней Полищук.

Навестить умирающую дочь женщина приехала незадолго до ее смерти. Она вспоминает, что Любовь к этому времени уже сильно исхудала и ей постоянно вливали какие-то капельницы.

«Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть… Мы к ней сели, вздохнула — и все, нет Любы», — со слезами на глазах рассказывает Ольга Пантелеевна.

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Любовь Полищук играла на сцене и в кино до последних дней. Коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» вспоминают, что актриса старалась не подавать виду, что ее мучают страшные боли в спине, постоянно шутила и лучезарно улыбалась.

28 ноября 2006 года Любови Григорьевны не стало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагических отношениях Полищук с отцом ее старшего сына Алексея Макарова.