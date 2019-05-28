«Матерился и бил»: мать Любови Полищук рассказала о неудачном браке актрисы

Любови Полищук в 2019 году исполнилось бы 70 лет. Ко дню рождения артистки, 21 мая, на одном из федеральных каналов вышло ток-шоу, посвященное памяти любимой миллионами актрисы. В эфире программы мать Любови, Ольга Полищук, откровенно рассказала о неудачном браке своей дочери.

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Речь шла о первом замужестве актрисы — Полищук была в браке с актером Валерием Макаровым. Семейная жизнь у пары не сложилась — по словам матери покойной, причиной развода стала пагубная любовь Макарова к алкоголю. Из-за тяги к спиртному актер даже не мог материально помогать бывшей жене в воспитании сына. Ребенок несколько лет прожил с бабушкой, а после переезда Полищук пришлось временно устроить его в интернат, потому что денег на няню не было.

Однако Любовь и Валерий пытались начать все заново и даже снова стали жить вместе. Но попытка не была успешной. Макаров снова принялся выпивать, но теперь уже не постеснялся и поднять руку на жену.

«Она приняла его, стали жить, а потом начал пить как надо. Первую зарплату получил — дальше — больше. Матерился даже и бил ее один раз. Разбежались окончательно, квартиру разделили», — цитирует Ольгу Полищук издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания коллег по съемочной площадке о Любови Полищук.