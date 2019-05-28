Госдума отменила госпошлину за регистрацию прав на недвижимость в Крыму

Госдума России приняла закон, по которому регистрация прав собственности на недвижимость в Крыму освобождается от госпошлины до 2023 года. Этот закон продлевает действие предыдущего аналогичного постановления правительства, которое было рассчитано до 1 января 2019-го. Согласно документу, беспошлинный режим распространяется на период с 1 января 2019 по 1 января 2023.

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Депутаты Госдумы подчеркивают, что в Крыму процессы по регистрации прав собственности на недвижимость реализованы только наполовину. Это связано со сложностями, которые возникли при переходе от украинской правовой сферы к российской. С помощью продления льготы парламентарии планируют ускорить процесс перехода.

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