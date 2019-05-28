Может и Королеву пустят? Захарова пошутила по поводу возвращения гражданства Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на новость о том, что Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Она опубликовала в Facebook пост, посвященный решению президента Украины и предположила, кому еще могут вернуть паспорт Незалежной.

«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили», — написала Захарова.

Наташа Королева, которой запрещен въезд на Украину, отметилась в комментариях и понадеялась, что рано или поздно ей разрешат приехать в Незалежную.

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Служба безопасности Украины закрыла Наташе Королевой въезд на Украину на следующие пять лет в октябре 2016 года. Певица утверждала, что СБУ нашла в ее песне «Маленькая страна» проявления экстремизма. Украинская сторона причин запрета не называла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова оценила покупку США нефти у Венесуэлы.