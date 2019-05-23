Недоблокада: Захарова оценила покупку США нефти у Венесуэлы

Экономическая блокада Венесуэлы провалилась — Штаты снова стали закупать у Каракаса нефть. Вынужденный разворот ничего кроме недоумения у союзников США не вызвал. Но представитель российского МИДа Мария Захарова отметила: таким разворотом на 180 градусов американцы просто подставили своих партнеров.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — заявила Захарова.

Стоит добавить, еще в марте госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Россию за покупку нефти у Каракаса. По мнению Вашингтона, наша страна, наряду с другими должна была присоединиться к американским санкциям в отношении венесуэльской нефтяной компании.

К слову, Венесуэла готова садиться за стол переговоров с Вашингтоном. Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреас заявил, что «США потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы».