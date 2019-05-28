Мясо с кровью и непрожаренный стейк: Изменят ли санитарные нормы для ресторанов

Будет ли поддержана по-настоящему революционная идея для российских ресторанов? Поступило предложение часть санитарных норм признать устаревшими. Едва ли не каждый общепит сможет подавать клиенту мясо с кровью, например.

Сейчас требований много, и они строгие: все-таки опасный непрожаренный продукт. Но авторы инициативы говорят: это двойная перестраховка, ведь мясо и так проходит жесткий ветеринарный контроль.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

С таким предложением не согласились в первую очередь санитарные врачи. По их словам, эти требования как раз и создавалась, чтобы полностью обезопасить потребителей от элементарного пищевого отравления.

Достаточно ли этого? И что еще упразднят на кухнях? Алексей Полторанин взвесил риски.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге вручили кулинарный «Оскар». Премия «Time out» ежегодно проходит на «Невских берегах».