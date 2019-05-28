Видео: У самки лебедя, погибшей в Гатчинском парке, вылупился детеныш

Печальное и милое зрелище одновременно: в пруду Гатчинского парка под Петербургом засняли птенца лебедя, который вылупился из яйца самки, погибшей в том же парке в ночь с 10 на 11 мая 2019 года.

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На кадрах видно, как малыш плавает с отцом-лебедем в окружении парковых уток. Пресс-секретарь Гатчинского дворца Зоя Нечепоренко в общении с 5-tv.ru подтвердила, что малыш действительно из потомства убитой птицы. Пока он единственный из птенцов погибшей самки, судьба остальных яиц остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Гатчинском парке началось целое расследование, после того как самку лебедя нашли со свернутой шеей.