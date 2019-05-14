Любовь и лебеди: Кто убил самку птицы под Петербургом, и что теперь будет с ее потомством

Под Петербургом в Гатчинском парке началось большое расследование.

Выясняют, кто совершил там циничное преступление: самке из пары влюбленных лебедей, ожидавшей к тому же потомство — свернули шею. То ли дикие звери, то ли дикие люди.

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Но это, в музее-заповеднике! И это — птицы, которых там так долго ждали.

Их история любви трагически оборвана, ведь считается, что лебеди никогда не находят новую пару. Теперь птенцы под угрозой, а обезумевший отец — отказывается от еды.

К чему приведет лебединая верность и почему не уберегли семью — два главных ответа искал Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники парка уверены — лебедь, потерявший самку, погибнет.