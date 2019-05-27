Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоунами

Анастасия Волочкова после возвращения из отпуска, который она традиционно провела на Мальдивах, с головой окунулась в подготовку к новому спектаклю с ее участием. Готовящееся представление в последней версии режиссера Николая Челнокова называется «Балерина и клоун».

«Режиссер Николай Челноков решил изменить название нашего спектакля на „Балерина и клоун“. Потому что Клоун настоящий мужчина, всегда подает руку женщине и пропускает вперед», — написала балерина на своей странице в Instagram (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим.ред.).

instagram @volochkova_art

Также Волочкова представила юную гимнастку Машеньку, которая исполнит в спектакле роль «Настеньки в детстве».

К слову, балерина в восторге от подготовки к новому проекту. Ежедневно ее страница в социальной сети пополняется видеокадрами с первых репетиций. Так, Волочкова показала свой фирменный шпагат в подвешенной в воздухе клетке.

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Николай Челноков — заслуженный артист России, в прошлом известный воздушный гимнаст, выступавший в труппе Cirque du Soleil.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как зажигательно Анастасия Волочкова проводила отпуск на Мальдивах. Ее феерические танцы взорвали сеть.