Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику

, 1:27 90

Певица стала гостьей программы Иды Галич, в которой освежила свои школьные знания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Известная певица Анна Седокова оконфузилась в шоу Иды Галич на YouTube. Согласно правилам передачи, вместе с учениками звезда должна была поочередно отвечать на вопросы школьной программы с первого по 11 класс. В результате было необходимо выяснить, кто умнее: школьники или Седокова.

К удивлению публики, ребята обыграли звезду, причем сделали это без особых усилий. Теледива начала ошибаться уже на вопросах, подготовленных для второго класса. Артистка проиграла школьнику, поскольку не смогла выбрать из предложенных съедобные грибы.

Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

Впрочем, это была не самая большая ошибка Седоковой. По ходу программы выяснилось, что она не умеет считать столбиком и не знает, как правильно писать слова. В умственных состязаниях ученики обыгрывали певицу на раз-два и гордились тем, что могут превзойти знаменитость, пишут Дни.ру.

Некоторые из ребят без стеснения признавались, что удивлены ошибками звезды. Так, когда ведущая попросила нарисовать фотосинтез, Седокова изобразила страницу Instagram. Рисунок теледивы изрядно повеселил участников программы.

Однако, несмотря на то, что Седокова уступила школьникам в умственном поединке, она нисколько не расстроилась и восприняла поражение с юмором. А вслед за ней на триумф учеников также отреагировала и Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова против романов с большой разницей в возрасте.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.08 72.17
-0.02
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

2:43
«Посуду мой и платье хозяйское сними»: Рудова показала, как отдыхает в Сен-Тропе
2:24
Настоящий герой! Приморец, рискуя жизнью, спас детей из горящей квартиры — видео
2:13
Снимки американской подлодки после столкновения с горой появились в сети — фото
1:45
Почему от клещей в Петербурге не спрятаться — репортаж
1:27
Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику
1:09
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Путина за вклад в сотрудничество между странами
0:53
Глава Центробанка заявила о необходимости развития финансовых технологий в селах
0:41
Top Secret по-украински: Главная спецслужба в Киеве не досчиталась серверов
23:53
Мечта Рокфора: Ежегодная «сырная гонка» состоялась в Великобритании
23:42
Как погиб прославленный серфер под «Метеором» в Петербурге — трагические кадры
23:25
Компания Xiaomi показала своего «убийцу флагманов»
23:12
«Зина из магазина» — Волочкова нарядилась в продавца и заинтриговала подписчиков
22:55
Кадры с места: автомобиль ДПС столкнулся с двумя машинами в Ленобласти
22:47
Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл
22:35
Мясо с кровью и непрожаренный стейк: Изменят ли санитарные нормы для ресторанов
22:23
Неужели война? Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
22:07
Звезда сериала «Тест на беременность» тайно стала матерью — фото
21:54
Новый препарат для лечения меланомы в ближайшее время появится в России
21:43
Беглов поручил разобраться с нелегальными экскурсиями по петербургским крышам
21:35
Видео: У самки лебедя, погибшей в Гатчинском парке, вылупился детеныш

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама