Анна Седокова проиграла в умственном поединке второкласснику

Известная певица Анна Седокова оконфузилась в шоу Иды Галич на YouTube. Согласно правилам передачи, вместе с учениками звезда должна была поочередно отвечать на вопросы школьной программы с первого по 11 класс. В результате было необходимо выяснить, кто умнее: школьники или Седокова.

К удивлению публики, ребята обыграли звезду, причем сделали это без особых усилий. Теледива начала ошибаться уже на вопросах, подготовленных для второго класса. Артистка проиграла школьнику, поскольку не смогла выбрать из предложенных съедобные грибы.

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Впрочем, это была не самая большая ошибка Седоковой. По ходу программы выяснилось, что она не умеет считать столбиком и не знает, как правильно писать слова. В умственных состязаниях ученики обыгрывали певицу на раз-два и гордились тем, что могут превзойти знаменитость, пишут Дни.ру.

Некоторые из ребят без стеснения признавались, что удивлены ошибками звезды. Так, когда ведущая попросила нарисовать фотосинтез, Седокова изобразила страницу Instagram. Рисунок теледивы изрядно повеселил участников программы.

Однако, несмотря на то, что Седокова уступила школьникам в умственном поединке, она нисколько не расстроилась и восприняла поражение с юмором. А вслед за ней на триумф учеников также отреагировала и Ида Галич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова против романов с большой разницей в возрасте.