Кадры с места: автомобиль ДПС столкнулся с двумя машинами в Ленобласти

Авария с участием служебной машины полиции произошла на 93 километре трассы «Кола» в Ленинградской области возле деревни Ратница. 28 мая там столкнулись сразу три автомобиля: Volkswagen Polo, «Газель» и полицейский Ford.

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В данный момент проводится разбирательство по факту ДТП, выясняются подробности и обстоятельства аварии. По сообщениям пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении полицейских начата служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Уфе девятилетний мальчик погиб под колесами внедорожника. Ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый свет, когда его ударил Nissan. От полученных травм мальчик скончался на месте.