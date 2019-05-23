Известная российская певица Полина Гагарина в Instagram презентовала новую песню «Ангелы в небо». Свой пост звезда эстрады сопроводила откровенным снимком, который сделала специально для обложки сингла.

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На фото артистка предстала в довольно необычном образе. Она снялась топлес, однако грудь постаралась скрыть от посторонних глаз, прижав ее к коленям. На снимке создается иллюзия, будто из спины у Гагариной растут крылья. Очевидно, нестандартная фотосессия теледивы полностью связана с текстом ее новой песни.

Только вот фанаты задумку не оценили. Они в пух и прах раскритиковали снимок Гагариной. Злопыхатели нашли изъяны и в лице, и в фигуре, и в позе исполнительницы. А те, кто уже успел познакомиться с новым синглом, окатили Гагарину волной негатива из-за ее творчества.

Instagram @gagara1987

«Голая и кривая — вся в Бузову».

«Очень хочется, чтобы чуток Полина поела».

«Ну, уже не знает, как привлечь еще внимание к себе. Уже б разделась до гола, все равно смотреть не на что».

«Трусы вообще не в тему тут».

«Что за странная поза?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Полина Гагарина впервые назвала причину ссоры с Фадеевым.