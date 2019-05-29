В столице Дагестана иномарка на полном ходу врезалась в толпу пешеходов. Пострадали четыре человека. Все они сейчас в больнице.

Один в тяжелом состоянии в реанимации. За рулем находилась женщина. По ее словам, она перепутала педаль газа с тормозом. Свидетелями ДТП стали десятки людей.

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Сразу после аварии они едва не учинили самосуд. Начали забрасывать автомобиль камнями. Сдержать толпу смогли только подоспевшие к месту полицейские.

Сейчас они разбираются в обстоятельствах инцидента. Возбуждено уголовное дело. Виновница ДТП находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автомобиль ДПС столкнулся с двумя машинами в Ленобласти.