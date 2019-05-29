В Самаре приведут в порядок одно из любимых мест отдыха горожан — Загородный парк.

Его будущий облик определят с помощью народного голосования. На конкурс было представлено около ста проектов со всей страны. Для того, чтобы увидеть их все — сделали специальную выставку. Мнения ее посетителей и лягут в основу будущего парка.

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«При этом в ходе голосования люди проявили еще большую активность и начали присылать на электронную почту найденные в интернете фрагменты благоустройства, найденные фрагменты парка и архитектуры, те, которые они видят и те, которые им понравились. То есть у нас сейчас собирается и еще один архив», — сказал Анатолий Баранников, первый заместитель министра строительства Самарской области.

Поучаствовать в голосовании или предложить свой вариант оформления зоны отдыха можно как на выставке, так и в самом парке — там для этого работают волонтеры. Завершится голосование 16 июня. После чего итоги подведет экспертная комиссия.

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