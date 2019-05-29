Ван Гог по-нижегородски: Как улицы Дзержинска стали художественной галереей

Центральные улицы города Дзержинск в Нижегородской области превратились в настоящую художественную галерею. На стенах зданий появились копии картин великих мастеров прошлого. Одна из работ «Звездная ночь» Ван Гога даже стала самой большой в мире. По крайней мере так считают жители города. Автор работ художник-самоучка

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«Мне было очень легко и свободно работать, и эта картина получилась быстро. В течение недели мы на одном дыхании сделали, закончили и вот результата перед вами», — сказал художник Илья Спиченков.

В каждую картину уличный художник добавляет элементы местного пейзажа. Так и «Звездная ночь» засияла сине-желтыми красками над Дзержинском. А чтобы никто в этом не сомневался, автор дорисовал в уголке дорожный знак с названием родного города.

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