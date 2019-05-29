Саакашвили назвал Украину своим родным домом и в считанные часы прилетит в Киев

Иногда они возвращаются. Михаил Саакашвили снова собирается на Украину, откуда год назад его депортировали с большим скандалом. В Киеве его самолет должен приземлиться через четыре часа. Билеты в одну сторону беглый политик выложил у себя в социальных сетях. К фотографии прикрепил и видео, где благодарит Владимира Зеленского за возвращение украинского гражданства и признается в любви к Незалежной. Экс-президент Грузии даже назвал себя верным другом Украины, мол, с этой страной его связала сама судьба.

«Я много лет жил на Украине. Я учился там и даже окончил университет имени Шевченко. Я служил два года на территории Украины. Я дважды был политзаключенным за свои взгляды на Украине. Я кровно связан с этой страной. У моей семьи там есть дом, я даже вещи туда перевез. У меня много друзей, близких и соратников на Украине», — заявил Саакашвили.

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Ну а бывший президент Петр Порошенко, похоже, готовится к тому, что его начнут преследовать на родине и предпринимает меры. Как стало известно, из самого охраняемого здания на Украине — администрации главы государства, исчезли серверы, на которые записывались закрытые совещания у Петра Порошенко. Новый секретарь Службы национальной безопасности, Александр Данилюк, опубликовал ролик, в нем он демонстрирует пустые серверные стойки в одном из помещений. По словам Данилюка, раньше здесь находились компьютеры с секретной информацией, однако они исчезли как только Порошенко покинул свой пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Владимир Зеленский вернул отобранное год назад у Саакашвили гражданство.