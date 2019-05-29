Семья Пугачевой готовится к важному событию

Доставивший немало хлопот своей звездной тете Влад Пугачев готов похоже остепениться. Молодой человек заявил, что встретил любовь всей своей жизни и планирует в ближайшее время сыграть с ней свадьбу.

Возлюбленную племянника Аллы Пугачевой зовут Гузель. Она некоторое время назад приехала в столицу на заработки из Казани. На родине у девушки остался 14-летний сын.

Пока Влад и Гузель живут в съемной квартире и ждут, когда съедут квартиранты из той, что некогда подарила ему примадонна в столичном районе Аэропорт. Это не единственная недвижимость, которая находится у молодого человека в собственности. Доставшуюся в наследство отца квартиру в Кузьминках молодой человек сдает.

На какую дату запланирована свадьба Влад не говорит. Он боится, что сбегутся СМИ и нарушат спокойное течение очень личного, по его словам, праздника. Приедет ли на регистрацию Алла Пугачева также пока неизвестно.

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Влад — единственный сын младшего брата примадонны, которого не стало несколько лет назад. Молодой человек еще при жизни отца пристрастился к наркотикам. Певица оплачивала его лечение. В одной из клиник он встретил Викторию, с которой у них родился сын Женя. Однако победить зависимость они не смогли.

Пугачева забрала маленького Женю к себе, а непутевого племянника отправила лечиться в Израиль. К тому времени молодому человеку было уже настолько плохо, что он вынужден был сесть в инвалидное кресло из-за частичной парализации. Примадонна обратилась к лучшим врачам и поставила Влада на ноги.

Как сообщает сайт KP.RU, сын Влада и Виктории живет в семье правой руки Аллы Пугачевой — водителя Игоря Польщикова. Певица принимает активное участие в жизни внучатого племянника.

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