Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в среду, 29 мая, на правительственном часе в Госдуме раскритиковал сферу капремонта в России. По его словам, здесь прослеживаются множественные нарушения.

« Результаты надзора свидетельствуют о распространенности нарушений в данной сфере. Программы капремонта ежегодно в полном объеме не выполняются, собранные с населения на данные цели денежные средства не используются », — цитирует Юрия Чайку РИА Новости.

Генпрокурор подчеркнул, что программы капремонта, разработанные органами местного самоуправления, имеют значительные недостатки.

« Нередко планируется модернизация домов, которые надо было уже давно снести, при этом с жильцов собираются средства на капремонт », — отметил генпрокурор.

Юрий Чайка добавил, что имеет место нарушение регламента конкурсных процедур при выборе подрядчиков, а должный контроль за выполнением работ региональные операторы не обеспечивают в полном объеме. По этой причине при проведении капремонта зачастую срываются сроки, применяются материалы сомнительного качества и прослеживается несоблюдение технологий.

Глава надзорного ведомства отметил, что в настоящий момент Генпрокуратура и Минстрой взяли сферу капремонта в России под пристальный контроль.

Россия поддерживает идею засчитать стаж при расчете пенсий для всех стран ЕврАзЭс

Ранее 5-tv.ru опубликовал репортаж — как пенсионерка отремонтировала дом за свой счет и осталась должна.