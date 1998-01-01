Репортаж: Как пенсионерка отремонтировала дом за свой счет и осталась должна

В двойном объеме платит теперь за капитальный ремонт бабушка в Курской области. Женщина, живущая в доме-развалюхе, которому больше ста лет, не дождалась помощи коммунальщиков и решила восстановить здание сама.

Собственно, выбор был несложный — либо погибнуть под завалами, либо взять кредит. В итоге пенсионерка должна банку больше полумиллиона рублей. А каждый месяц ей приходят счета, в которых отдельной строкой — сумма за капитальный ремонт.

Кому что причитается — пересчитал корреспондент Пятого канала Виктор Черногуз.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Госдума разрешила пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт.