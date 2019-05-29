Чемпион Европы по тяжелой атлетике задержан в Москве за магазинную кражу

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов задержан в Москве за кражу товаров в магазине «АШАН» на сумму 6614 рублей. Спортсмена «взяли» возле магазина на улице Вавилова, но затем отпустили по подписке о невыезде.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже выяснилось, что это не первый подобный эпизод в жизни Малигова — в «АШАНе» на Верхней Красносельской улице он уже украл товаров на сумму 3582 рубля.

По предварительным данным, оказавшись на свободе Малигов отключил телефон и перестал выходить на связь. Также он не стал приходить к следователю. Вероятно, вскоре Малигова объявят в розыск.

Адам Малигов — российский тяжелоатлет, завоевавший серебряные медали на чемпионате Европы 2014 года и золото в 2017-м.

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