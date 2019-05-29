Ксения Собчак в очередном интервью на своем YouTube-канале высказала необычный взгляд на отношения с противоположным полом. Она заявила Instagram-модели и экс-участнице «Холостяка» Виктории Коротковой, что с мужчинами на трезвую голову общаться не может.

«Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее общаться» , — цитирует светскую львицу издание Дни.ру.

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Короткова доводы Собчак не приняла и ответила, что нужно ждать того самого «единственного» возлюбленного. Ксения иронично ответила модели, что всех «тех самых» уже разобрали и даже Тарзан — один на всю страну, и занят Наташей Королевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак предрекла духу войны бессмертие.