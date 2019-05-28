Ксения Собчак предрекла духу войны бессмертие

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Телеведущая в Самарканде побывала в одном из известных архитектурных памятников средневекового зодчества — мавзолее Гур-Эмир.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак посетила Узбекистан. Телеведущая побывала в одном из известных архитектурных памятников средневекового зодчества — мавзолее Гур-Эмир в Самарканде.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак выложила фото, сделанное у входа в усыпальницу Тимура Тамерлана. На снимке 37-летняя знаменитость позирует в окружении пяти местных жительниц в национальных костюмах.

«Новая жизнь — новые подруги! Девочки рассказали мне у гробницы Тимура, что в его мощах — дух войны, который нельзя тревожить. Можно не верить, но Великая Отечественная началась ровно в день, когда его мощи стали перевозить для экспертизы в Москву. А я лично считаю, что дух войны в некоторых жив всегда, так что Тимур может не беспокоиться по поводу бессмертия», — написала Ксения Собчак под публикацией.

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Подписчики телеведущей в комментариях отметили, что она одета с уважением к местной культуре. Помимо этого, похвалу снискали и «подруги» Ксении Собчак. Некоторые пользователи обратили внимание и на ее очередное оригинальное высказывание.

«Девочки, и вы — прелесть!»

«Очень колоритное фото»

«Ксения, Вы прямо в корень зрите, да так тонко обозначаете истину», — пишут фолловеры на странице Ксении Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак ответила на выпад Виторгана в сети. Максим Виторган раскритиковал размышления теледивы о плохих и хороших людях, но та не растерялась и ответила бывшему супругу словами о прощении.

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