«Борщ с пампушками ждет»: Саакашвили отказался от еды в самолете на пути в Киев

Михаил Саакашвили в отличном настроении прилетел в Киев — благодаря отмене указа Порошенко от 26 июля 2017-го он смог наконец-то вернуться в Незалежную. В полете экс-президент Грузии даже отказался от еды.

«Борщ с пампушками ждет», — заявил Саакашвили.

Судя по всему, Михаил решил серьезно поберечь свой аппетит в день возвращения 29 мая. В аэропорту Варшавы Саакашвили отказался от «съедобного» галстука, который ему преподнесла корреспондент МИЦ «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саакашвили приземлился в «Борисполе» и заявил, что по нему скучают пограничники, а народ Украины любит. По поводу дальнейших планов Саакашвили заявил, что для начала «приведет себя в порядок».