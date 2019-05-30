«Санта-Барбара»: Анна Седокова рассказала о любви втроем в новом клипе

Анна Седокова побаловала поклонников новым клипом на песню «Санта-Барбара». Фрагментом премьерного ролика артистка поделилась на своей странице в Instagram, сообщает «Утро.ру».
«Любовный треугольник, как в пошленьком кино.
Заезженные фразы, от них тошнит давно», — цитирует первые строчки песни Седокова.
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По сюжету клипа, героиня Седоковой с супругом встречают гостей. Во время застолья в квартире неожиданно появляется ведьма, которая предлагает собравшимся узнать правду друг о друге. Каждому из гостей пришлось прикоснуться к хрустальному шару, который показывает самые сокровенные фантазии того, кто его держит.
«Огненные кадры. Страсть. Любовь и боль. Все, что вы любите», — прокомментировала видео Седокова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова призвала девушек не заводить романы с мужчинами на 10 лет старше.