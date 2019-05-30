Вроде как без политических амбиций все бросил и рванул на Украину Михаил Саакашвили. Едва минули сутки, как президент Зеленский вернул ему гражданство, а тот уже в Киеве. А как встречали в аэропорту! Сотни человек в зале прилета, тут же каравай, тут же гимн. Шумно, торжественно, нервно. Всем так не терпелось узнать, с чем на этот раз пожаловал украинский грузин. Налегке. Заметила, пока летела с ним одним рейсом, корреспондент Светлана Бобруенко.

На Украине Саакашвили встречали множество журналистов. Понятный ажиотаж, но только корреспондент МИЦ «Известий» проделал весь путь от Варшавы до Киева с бывшим президентом Грузии. И записал эксклюзивное интервью с ним в самолете.

Казалось бы, за годы в политике Саакашвили должен был научиться самообладанию, но он явно нервничал. Бывшему президенту не хватало воздуха: чуть не сломал систему вентиляции кондиционирования, то и дело выкручивая регулятор. Ничего не ел и не пил.

«Все хорошо. Все отлично», — сказал Саакашвили.

«Переживаю, что вы голодный останетесь».

«Не-не-не. Борщ с пампушками ждет», — ответил знаменитый пассажир.

Да что там борщи — не за этим — он летит в Киев.

«Вас там кто-то ждет?»

«О, увидите, там огромное количество людей», — ответил Саакашвили.

А это — кадры из аэропорта Варшавы. Тот же радостный настрой, та же блаженная улыбка. Михаил Саакашвили охотно отвечал на вопросы, но и здесь нервы сдавали. Он то и дело, то растегивал, то застегивал пуговицы на пиджаке.

«Очень хорошее настроение, очень приятные чувства. Я думаю, что… Я возвращаюсь сейчас тем же рейсом, тем же маршрутом, что Порошенко и его бандиты меня депортировали», — рассказывает Саакашвили.

Последний раз, когда он пытался вернуться на Украину, пришлось прорываться через кордон спецназа на границе с Польшей. Теперь — все иначе.

В зоне вылета его провожают журналисты и только китайские туристы, кажется, недоумевают — чем вызван такой интерес и на всякий случай тоже снимают все происходящее. И не понять им — что он на родину летит!

«Почему вас так тянет на Украину?»

«Потому что я больше лет провел на Украине, чем, по-моему, вам девушка лет, очень важных много лет своей жизни провел. Это — практически моя вторая родная страна, так может быть, когда вся душа вложена в страну, когда ты любишь ее, когда там много друзей», — делится Михаил Саакашвили.

То ли вновь обретенный паспорт так растрогал, то предстоящие встречи с друзьями и единомышленниками, но воинственная, почти боевая риторика сменилась тоном дипломата. И вот уже враги — бывший президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсена Аваков, которых он обещал посадить за коррупцию — словно и не враги больше.

«Будете сажать Порошенко?»

«Я думаю, что это вопрос к другим. Пусть этим займутся другие. В основном они меня сажали. Я думаю, что это скоро закончится», — говорит Саакашвили.

В Киев он полетел налегке. Сумка для документов наперевес и чемодан для ручной клади. Скорее турист, или бизнесмен, летящий на пару дней по делам. Совсем непохож на политика с серьезными амбициями. В общем, герой без галстука. В прямом и переносном смысле.

Именно эта деталь гардероба прославила Саакашвили. 11 лет назад весь мир увидел в прямом эфире, что делает Саакашвили, когда переживает. Мы нашли такой же галстук и решили сделать Михаилу Николаевичу подарок. Но то ли цвет не подошел к костюму, то ли неприятные воспоминания нахлынули…

«Очень смешно», - оценил подарок Саакашвили.

А еще Саакашвили пообещал нам не идти в большую политику. И не претендовать на государственные должности.

Хотя на Украине у Михаила Николаевича давно есть своя партия. «Движение новых сил». Но рейтинги у нее — нулевые, но после прилета лидера — соратники бывшего советника Порошенко — сразу пообещали баллотироваться в Верховную Раду.

Несмотря на все обещания: сразу по прилету в Киев отправиться пробовать борщ с пампушками, Михаил Саакашвили опять подвел доверчивых украинцев. Первым делом поехал выступать на телешоу. Где занимался привычным политическим самолюбованием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саакашвили отказался от еды в самолете на пути в Киев.