«Нежно, по-варумовски»: Агутин трогательно анонсировал новый клип жены

Известный музыкальный исполнитель Леонид Агутин часто пишет в своем микроблоге о том, что брак с Анжеликой Варум сделал его по-настоящему счастливым. Творческая, талантливая и жизнерадостная певица заряжает артиста вдохновением, и он с удовольствием рассказывает фанатам об успехах супруги.

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В четверг, 30 июня, Агутин сообщил подписчикам в Instagram о выходе нового клипа Варум на песню «Касайся». По словам музыканта, видеоролик получился нежным и трогательным — сразу узнается стилистика исполнительницы.

Instagram @agutinleonid

«Чудесная песня вышла у Анжелики Варум! И совершенно замечательный клип на нее! Очень по "Варумовски". Нежно, красиво, стильно и талантливо!» — подчеркнул артист. (Пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред)

Свою публикацию певец сопроводил коротким фрагментом из клипа. Полную версию видео желающие могут посмотреть на YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с юбилеем.