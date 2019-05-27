«Я тебя люблю»: Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с юбилеем

Муж Анжелики Варум, которая отметила 50-летний юбилей, опубликовал трогательное послание к супруге в социальной сети. Певец написал, что вместе с Варум уже 20 лет и не уверен, что заслужил такую «невероятную женщину рядом». Также певец отметил, что любит жену и ценит ее доверие, пишет издание Дни.ру.

«Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесет тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твое доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!», — написал Агутин, обращаясь к жене.

Instagram @agutinleonid

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Столь нежное обращение к Анжелике по-настоящему тронуло подписчиков артиста.

«Услышать такие слова — мечта каждой женщины»

«Это лучшее поздравление, что я когда-либо слышала. Долгих счастливых вам лет совместной жизни!»

«После 20 лет такое услышать — дорогого стоит!»

«Берегите любимую женщину! С праздником вашу семью, Леонид!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анжелика Варум отметила юбилей дерзким фото.