В Москве задержана очередная «мать-кукушка»

В Москве полиция разыскала и задержала женщину, которая оставила своего сына в детской комнате торгового центра и не вернулась за ним.

Как стало известно 5-tv.ru, брошенного ребенка обнаружили сотрудники ТЦ на Лобненской улице 26 мая. Они сообщили, что мать привела сына в полдень и больше не появилась. Через семь часов ожидания администрация торгового центра попыталась связаться с женщиной, однако та не брала трубку.

В ходе розыска столичные полицейские нашли «мать-кукушку» и начали разбирательство. Мальчика временно передали под присмотр медикам.

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